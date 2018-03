Olá! Como vai?

Passado da meia-noite. Quero dormir para ver, daqui a pouco, ‘A Era do Gelo 3’ em terceira dimensão, mas antes quero acrescentar só mais um postezinho. Ontem, terminada a entrevista com Fernando Trueba no Instituto Cervantes, corri ao Bristol PlayArte porque queria ver ‘Transformers 2’, mas me perdi no horário e terminei perdendo a sessão. Tomei um café e dei uma circulada pelo centro comercial, quando fui abordado por um cara que se identificou como leitor do blog. Juliano Mion, super gente fina, é crítico e editor do ‘Cine Players’. No cartão, o portal de cinema é identificado como o maior do Brasil, com mais de um milhão de acessos mensais. Nem tive tempo de conferir o Cine Players, mas debaixo do nome tem um acréscimo sugestivo: ‘Para quem ama o cinema’… Imagino que muitos de vocês já conheçam, mas aqui vai o endereço – www.cineplayers.com. Outro endereço é o do blog do Juliano – julianomion.blogspot.com.

