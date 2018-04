Ontem à tarde, com tempo sobrando, importunei vocês com uma dezena de posts. Hoje, pelo contrário, meu dia foi punk. Ontem à noite, fui finalmente assistir a ‘Harry Potter e o Enigma do Príncipe’ numa sessão para fãs, no Cinemark do Shopping Eldorado. Gostei, e achei os cinco minutos finais maravilhosos, mas sobre o filme, propriamente dito, falo daqui a pouco. Hoje pela manhã, vim ao jornal redigir a crítica e acrescentei uma entrevista que fiz em Cannes com Imelda Staunton, na qual ela fala de sua participação na série. Só que fui ver a sessão do filme em 3D na sala Imax do Bourbon e aposentei a Imelda, trocando a matéria dela por outra sobre o formato, embora tenha visto somente os 15 ou 20 minutos iniciais. Faz toda diferença ver ‘Harry Potter’ assim. Na sequência, fui ao consulado americano tratar de um visto e só agora estou voltando à redação. Vou gravar uma apresentação do filme de David Yates para a TV Estado e volto para falar com vocês.