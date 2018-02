Não, não é nenhuma saudade de ‘Avenida Brasil’, embora meus amigos noveleiros estejam à beira de um ataque de nervos com o novo folhetim de Glória Perez. A unanimidade é que o horário das 8 voltou ao ramerrão. Mas o detalhe é o seguinte. Vocês sabem que não resisto, já contei, e quando estou zapeando e entram imagens de ‘Velozes e Furiosos 5’, paro tudo para ver duas cenas do filme de Justin Lin. Aquela em que Toretto, Vin Diesel, na varanda, fala da ligação dele com o pai e a perseguição/destruição do desfecho. Uma cena intensa, dramática, e outra que é uma alegria. Não me lembrava – tomei um choque -, mas justamente as cenas finais são embaladas no ‘oi oi oi’. De quem foi a ideia de botar na trilha da novela? Do próprio João Emanuel Carneiro? Diverti-me mais ainda.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.