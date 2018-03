O verdadeiro urubu do Marcelo

Xiii. as coisas começaram a complicar para o Marcelo Gomes. Quem me lê ou conhece, sabe que adoro o filme dele, mas Cinema, Aspirinas e Urubus começa a enfrentar concorrentes de peso para disputar uma das cinco indicações para o Oscar de melhor produção em língua estrangeira. A Espanha acaba de indicar Volver, de Pedro Almodóvar e todo mundo sabe como a academia gosta dele. Há alguns anos, dois ou três, a Espanha indicou Segundas-Feiras ao Sol e a própria academia colocou Almodóvar entre os indicados para melhor roteiro e, se não me engano, direção, por Fale com Ela. Não tinha gostado muito do Volver, quando vi o filme em Cannes, porque não tinha entendido direito. Revi no Rio e me deslumbrei. Vai ser uma disputa e tanto se o Almodóvar e o Marcelo chegarem à final. Vou continuar torcendo por Cinema, Aspirinas e Urubus. O filme está voltando hoje ao cartaz. É grande, independentemente de Oscar, mas que o prêmio pode exorcizar um complexo de inferioridade do espectador (mais que do cineasta) brasileiro, lá isso é verdade.

