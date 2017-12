O sucesso de Aquarius

Meu amigo Dib Carneiro vinha tentando ver Aquarius há dias. Foi duas, três vezes ao CineSala e não conseguiu lugar. Finalmente, comprou ingresso pela internet e fez hoje um programa duplo, emendando Woody Allen com Kleber Mendonça Filho, Café Society e Aquarius. Foram com ele duas amigas nossas, Jussara e Suely. Fomos jantar no Meats, perto de minha casa. Amaram Aquarius e contaram que foi uma catarse. O público aplaude no final. Grita ‘Fora, Temer’. Sorry, mas não vai dar. Vi hoje que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, defendeu a legalidade do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Roussef. Sou mais o Le Monde – se não foi golpe, foi farsa. As pedaladas, que serviram de pretexto, agora estão legalizadas. É muita cara de pau. As bondades estão se indo. Já vão tarde. Quiseram? Agora aguentem(os). Na segunda, 12, dia do meu aniversário, reúne-se aqui em São Paulo, na Cinemateca, a comissão que vai indicar o candidato brasileiro para o Oscar. Existem suspeitas terríveis, de tramoias inomináveis, para garantir que Aquarius não vá para o Oscar. Mais que nunca gostaria que fosse, e ganhasse. Depois do protesto em Cannes, o que diria Kleber no sacrossanto palco da Academia? Volto ao Dib, à Jussara e à Suely. Tanto quanto amaram Aquarius, acharam Café Society mais ou menos. Eu amei o filme e concordo com Woody Allen – Jesse Eisenberg faz um típico personagem alleniano, que Woody teria interpretado se fosse mais jovem, mas Jesse o faz melhor pelo simples fato de que é ator. A propósito, um leitor enviou e-mail ao editor do Caderno 2, esculhambando minha crítica do filme. Disse que me limitei a contar a história. Será? Que me lembre, nem crítica fiz e sim, uma síntese da coletiva de Woody em Cannes, onde seu filme abriu o festival. Clara guerreira, poderosa Sonia Braga, em Aquarius, a frustração agridoce de Jesse/Woody em Café Society. Fantasia versus realidade, a vida que se escoa, o tempo perdido e jamais reencontrado, o esplendor da relva (a juventude) que nunca voltará. E a mãe – aproveite cada dia como se fosse o último, porque um dia será, realmente (o último). Cada vez que penso em Café Society, mais gosto.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.