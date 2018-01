O sonho secreto dos irmãos Coen é…

Redigia o post anterior, sobre Jean Simmons, que foi casada com meu querido Richard Brooks, e não resisto a repassar logo a informação que encontrei na revista francesa ‘Positif’, numa entrevista com os irmãos Coen, cujo gancho era a estreia parisiense de ‘A Serious Man’. Não gosto muito dos tais irmãos, mas numa hora ela estão falando de projetos e revelam que há anos eles têm um roteiro pronto, adaptado de um clássico da literatura e que esperam realizar um dia. Sabem que filme é esse? ‘Lord Jim’, baseado no romance de Joseph Conrad.Em 1965, Richard Brooks fez uma belíssima adaptação do livro, com Peter O’Toole no papel do marinheiro sonhador, que vacila e se acovarda – e deserta – quando seu navio, o Patna, cheio de peregrinos, está naugrafando e depois passa a vida edemoniado, clamando por uma segunda chance. Tudo bem que eu não reze muito perla cartilha dos Coen, mas tenho até curiosiodade de ver o que eles fariam (ou farão) de ‘Lord Jim’, tendo em vista o patamar tão elevado do filme de Brooks. Concedo, o que é verdade, que não é muita gente que compartilha comigo desse entusiasmo. Que venha, então, o ‘Lord Jim’ de Joel e Ethan Coen.

