BERLIM – Jah estou em Berlim, depois de uma temporada maravilhosa de ferias na Espanha. Madri e, principalmente, Barcelona me encantaram, mas agora minha atencao estah toda voltada para a Berlinale. Sorry, mas nao consegui me conectar no quarto. Resolvi, mesmo assim, usar o computador no lobby do hotel para dar noticias. Tenham paciencia, mas a ortografia aqui, agora, foi para o escambau. Berlim estah fria e chuvosa. Estou indo fazer o credenciamento, mas jah peguei o programa da Berlinale no quiosque do aeroporto. Descobri que o festival deste ano, sem perder o tradicional recorte politico, vai ser muito pop. O rock sobre Berlim. Comeca amanhah com o documentario de Scorsese sobre os Stones, ´Shine a Light´, e deve prosseguir com Neil Young, que mostra o documentario ´Deja Vu´ sobre Crosby, Still, Nash e o proprio Young, e depois com Patti Smith e Maddonna, cuja estreia como diretora, ´Filth and Wisdom´, pode ateh nao ser nenhuma maravilha – olha o preconceito! -, mas com certeza vai ser um acontecimento midiatico. Amanhah, a atracao eh o filme do Scorsese, com a coletiva na sequencia e outra coletiva, a do juri, presidido por Costa-Gavras. Na sexta, passa ´There Will Be Blood´, de Paul Thomas Anderson,´Ouro Negro´ no Brasil, e na segunda, 9 da manhah, o Capitao Nascimento chega disparando. Estou louco para ver como serah a recepcao a ´Tropa de Elite´, mas, calma – vamos por partes, como diria o esquartejador. Agora, preciso me credenciar.

