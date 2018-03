O retorno de Batman

Que beleza! Fui ler os comentários de vocês sobre ‘Batman – O Cavaleiro das Sombras’. Uma bela discussão, em duas partes, na qual nem senti necessidade de colocar minha colher, pelo menos agora. Fico feliz de ter sido o catalisador para as manifestações de vocês. Oportunamente, eu falo da m… do ‘Superman Returns’. Vocês acharam mesmo uma m…, é? Quanto a Christian Bale, tenho o maior carinho e admiração por ele. Quem poderia, assistindo a ‘O Império do Sol’, um Spielberg de 21 anos atrás, imaginar que aquele guri iria se transformar neste ator magnífico, capaz de expressar na tela, sem histeria nem exagero, a complexidade de tantos personagens atormentados internamente? Christian Bale, nem como Batman, é o que comumente se chama de ‘astro’. Este cara é um p… ator e eu posso ser único no mundo, mas me emocionei muito mais com a dor em seus olhos do que com o número de Heath Ledger, mesmo que ele seja, claro, um grande Coringa. Na verdade, Bale e Ledger viram as duas faces da mesma moeda, o que o Batman e o Coringa já eram com Michael Keaton e Jack Nicholson no filme do Tim Burton, mas que diferença entre os dois! O de Christopher Nolan é melhor.

