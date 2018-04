Como não se vive só de ‘Harry Potter’ – eu não -, estou correndo para ir ao CineSesc, onde ocorre daqui a pouco a pré-estreia de ‘O Rei do Carimã’, novo filme de Tata Amaral, produzido pelo Doc-TV e que terá essa exibição nos cinemas antes de estrear em agosto na TV Cultura. Tata fez um dos mais belos filmes recentes do cinema brasileiro, ‘Um Céu de Estrelas’, com Leona Cavalli, que domingo arrasou no encerramento do 4º Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo. Pode ser completamente diferente, mas ‘O Rei do Carimã’ parece seguir um princípio investigativo próximo ao daquele outro documentário de Kiko Goifman. Em ’33’, Kiko, que foi adotado, lançou-se à busca de sua mãe biológica, realizando um documentário policial ‘noir’ muito interessante. Tata, agora, no enterro de sua mãe, descobriu que o pai poderia ter cometido um crime. Ela saiu em busca dessa história, para confirmá-la (ou não). Nada mais sei sobre o filme. Estou curioso e espero que vocês tenham ficado, também.