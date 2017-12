O que revelam as cores do Caçador?

No post anterior, contei que Invasão a Londres foi o filme que precisava ver depois de assistir a parte – não aguentei ver até o fim – a votação do impeachment na Câmara. A propósito, o ministro Gilmar Mendes, que tem defendido a legalidade do processo, deveria ler o texto que Raduan Nassar publicou ontem no Globo. É um texto pequeno, conciso, digno do grande escritor que ele é. Mas levanta duas ou três questões que são essenciais para validar a tal legalidade, e que ninguém faz ao ministro porque não é do interesse de quem o anda entrevistando, mas ele faria bem – para seu currículo como futuro presidente do Supremo – em esclarecer. Isso posto volto ao filme do iraniano Babak Nafavi. Duas cenas ficaram comigo, e não paro de pensar nelas. Gerard Butler já rendeu o terrorista, está saindo de cima dele, mas volta e crava a faca e ainda revira no ferimento. O cara geme de dor, o presidente (Aaron Eckhart) pergunta se aquilo era necessário e seu segurança responde “Não!”. Transponham para o que temos visto recentemente e é muito interessante. A outra é quando Butler está na mira de outro terrorista, que já vai disparar, o presidente intervém e o segurança diz, a título de piada, que já estava se perguntando quando ele (Ekhart) sairia do armário. Confesso que, no retrospecto, estou gostando mais de Invasão a Londres. E ontem fui ver O Caçador e a Rainha do Gelo. Gostei (tanto) que resolvi conferir o que os coleguinhas andam dizendo. Encontrei as críticas de sempre – franquia, Hollywood só pensa em dinheiro etc etc. Mas queria saber quem era o diretor Cedric Nicolas Troyan e um desses sites me poupou a busca. Cedric foi diretor de segunda unidade no 1 (Branca de Neve e o Caçador) e assumiu o comando depois que Frank Darabont se demitiu alegando incompatibilidades artística. Frank Darabont, é? Tenho de perguntado onde anda o diretor de Um Sonho de Liberdade/The Shawshank Redemption e agora matei dois coelhos porque descobri que desde 2010 ele é o homem da série The Walking Dead, que tanto sucesso fez (faz?). Se soubesse, teria vencido minha resistência às séries e visto pelo menos alguns capítulos. Um Sonho de Liberdade é um filme do qual gosto muito. Na época, entrevistei todo mundo por telefone – Darabont, Morgan Freeman, Tim Robbins. Mesmo gostando, surpreende-me o culto ao filme. Outro dia vi uma lista de melhores filmes de todos os tempos e Um Sonho de Liberdade era um dos dez. Menos, gente, menos. Enfim, Darabont demitiu-se de O Caçador e a Rainha do Gelo, o que reforça a tese dos colegas que veem o filme como operação caça-níqueis. Mas ouso discordar, dizendo que até a história me pareceu melhor – que a de Branca de Neve! Acho divertido que a arma do Caçador seja um machado e que o papel seja de Chris Hemsworth, o Thor, machado de novo, mas que o filme, no limite, seja sobre o poder das mulheres. Incontáveis vezes Erik, o Caçador, é salvo por Sara, Jessica Chastain, e quando ressurge a malévola de Charlize Theron o confronto é entre as irmãs, entre Emily Blunt e ela. Emily é a alma do filme, dilacerada pelo que considera a traição do amado. Mais, talvez, do que sobre a tradicional vitória do bem, o filme é sobre sua pacificação interior, seu direito a morrer em paz. Lembrei-me, numa viagem muito pessoal, de Nemone, a rainha da Cidade do Ouro e do seu amor não recompensado por Tarzan. Quase chorei. E assim como gosto da apropriação da espada de Thor, o dourado de Charlize remete à sua persona como garota-propaganda de conhecida marca de perfume. Charlize, o dourado, Emily, o gelo/cinza. A cor é muito trabalhada por Cedric Nicolas. Taí um diretor que sabe o que faz. Darabont faria melhor? Nunca saberemos…

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.