Será que está quebrando o pau entre os integrantes da comissão que deve anunciar o candidato brasileiro a uma vaga no Oscar? O próprio site do MinC dizia que o anúncio seria feito às 11 horas, mas já é quase meio-dia, e nada. No site do MinC encontrei há pouco, finalmente, uma lista de oito concorrentes – ontem, não havia – entre eles o filme de Anna Mylaert, Que Horas Ela Volta?, e o de Fellipe Barbosa, Casa Grande. Vamos lá, gente!

