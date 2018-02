Meu colega Jotabê Medeiros assistiu ao ‘Batman’ comigo hoje pela manhã e se antecipou – já postou um texto que você encontra entrando no Google e só colocando o nome dele para pesquisa. É o primeiro que vem. Sorry, Jota, mas a pressa te traiu. É lógico que o filme tem um subtexto político, mas não é a voz do establishment, o reacionarismo solto e desenfreado. De minha parte, ainda estou processando ‘O Cavaleiro das Trevas Ressurge’. É informação demais. Fiquei chapado. O que eu já sei é que tenho vontade de responder assim à pergunta de André Bazin – qu’est-ce que le cinéma? O Batman? De Nolan? E tem outro?

