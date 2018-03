O que é isso, companheiros?

Falei agora do Sonhos e Desejos e acabo de ver que O Que É Isso, Companheiro?,de Bruno Barreto, passa amanhã no Canal Brasil, às 17h55. O filme do Bruno Barreto, irmão do Fábio, foi até indicado para o Oscar, mas provocou muita polêmica, acusado de falsear a questão da luta armada. Com todos os defeitos que possa ter (e tem) seu filme, o companheiro Bruno tem mais consistência dramática que o companheiro Marcelo Santiago. E só para arrematar essa questão da luta armada – além de Caparaó, gosto muito do filme da Lúcia Murat, Quase Dois Irmãos. Lúcia viveu toda aquela história. É crítica, mas sabe do que fala. Os outros me dão a impressão que não sabem.

