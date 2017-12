Achei tão bonito o filme de César Charlone… Artigas. Vou fazer mais uma retificação, somando às duas do post anterior. Falei no tema do herói e do traidor, mas não creio que tenha explicitado o que queria dizer. O traidor, infiltrado na redota do libertador, deixa-se impregnar daquele sentimento coletivo. É morto como o traidor que, na intimidade, estava deixando der ser (e se confessara, até, com o padre). Anos mais tarde, são as suas anotações, os seus desenhos, que vão criar uma face, um rosto para Artigas, quando o artista é pressionado para pintar, na identidade do herói, a da pátria. O falso torna-se verdadeiro. Charlone não fez só o retrato do herói. Está propondo uma discussão sobre o cinema.

