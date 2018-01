O ‘professor’ Tarantino

E a aula de cinema em Cannes? Todo ano o festival pede a um grande diretor para dar ‘La Leçon de Cinéma’. Este ano, será Quentin Tarantino. No ano passado, foi Martin Scorsese, recém-premiado com o Oscar. (Meu editor implica com o ‘recém’. Diz que é gauchismo e já quer ir cortando sempre que a expressão surge em meus textos. Vingo-me no blog.) Havia, no ano passado, gente pelo ladrão, e numa sala enorme, para ouvir o Scorsese. Até eu, que há tempos não ando rezando muito pela cartilha dele, entrei na fila para não perder. Vou querer ver/ouvir o Tarantino, também. Mas depois de ‘Deathproof’, tenho para mim que ele anda precisando tomar, e não dar, aulas de cinema.

