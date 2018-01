O primeiro alemao

BERLIM – Soh mais um postezinho, nao resisto. Outro dia alguem me perguntou como os alemaes recebiam seus filmes em Berlim. Acabo de assistir ao primeiro filme alemao da competicao, The Counterfeiters, de Stefan Ruzowitsky, eh uma co-producao teuto-austriaca que se passa no fim da 2.a Guerra, relatando um episodio pouco conhecido. Para tentar solapar a economia do inimigo, os nacional-socialistas inundaram a Europa com milhoes de libras esterlinas falsificadas no campo de concentracao de Sachsenhausen, sob condicoes dramaticas (e crueis) para os prisioneiros. Amanhah eu conto mais, sobre como a Alemanha veh seu cinema na Berlinale. O curioso eh que continua a revisao do nazismo. Apesar dos leitores que nao aguentam mais filmes sobre a 2.a Guerra (nem os do Clint!), ainda existem verdades (e questoes) a debater.

