O poema de Leopardi

Ao redigir há pouco o post sobre ‘Vagas Estrelas’, lembrei que o título do filme foi sugerido a Visconti por Mario Soldati, que buscou inspiração no poema de Giacomo Leopardi. Fui pesquisar e trago aqui os versos de ‘Le Ricordanze’, que Gianni, o irmão, cita para Sandra – “Vaghe stelle dell’Orsa, io non credea tornare ancor per uso a contemplarvi/sul paterno giardino scintillanti/e ragionar com voi dalle finestre/di questo albergo ove abitai fanciullo/e delle gioie mie vidi la fine.” Coisa de louco!

