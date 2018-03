O outro ‘Avatar’

Ainda não vi os comentários de vocês, se é que fizeram algum, no post em que trato de ‘Avatar’, o novo James Cameron, expressando o desconcerto que me produziram os 15 minutos de filme que vi, na sexta-feira. Foi uma operação mundial e imagino que aqueles 15 minutos, em versão plana, não 3D, já estejam na rede. Me impressionei, claro, mas não muito. Quero falar de outro ‘Avatar’. Em Porto Alegre, havia assistido ao trailer do novo M. Night Shyamalan, que não troco pelo Cameron. Vocês já viram o trailer de ‘The Last Airbender’? O novo Shyamalan é interpretado por Dev Patel, o garoto de ‘Slumdog Millionaire’, Quem Quer Ser Um Milionário? Sua origem está na série de animação ‘Avatar – The Last Airbender’, uma mistura de animação oriental e ocidental difuindida em vários países. Na França, vi certa vez rapidamente na TV, chama-se ‘Avatar – O Último Mestre do Ar’, Le Dernier Maitre de l’Air. Shyamalan suprimiu o ‘Avatar’ justamente por causa do filme de James Cameron, em que o paralítico Sam Worthington ganha um corpo virtual para poder sobreviver no planeta hostil ao qual é transportado. No ‘Avatar’, agora só ‘O Último Mestre do Ar’, de Shyamalan, Dev Patel faz o vilão Zuko, que controla o fogo, face ao jovem Noah Ringer, de 12 anos, escolhido por sua semelhança com o personagem animado (e que controla o ar, disso dependendo a sobrevivência da Terra e da espécie humana). Achei o trailer do Syamalan espetacular, um exército de ninjas avançando contra Noah – mal posso esperar para ver o filme, previsto para julho de 2010.

