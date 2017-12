O mundo em transformação – a nova cinefilia e a permanente crise da crítica

Conversei ontem com Pamela Yates. Gostaria de ter falado pessoalmente, mas estava preso no jornal. Tinha de falar com Arnaldo Jabor para a edição de amanhã do Caderno, anunciando a volta dele como colunista ao Estado. Jabor bate pesado no lulo-petismo, uma velha rixa que lhe vale o ódio da esquerda e comprometeu a apreciação de Suprema Felicidade, mas diz coisas realmente interessantes sobre a revolução tecnológica que, nas últimas décadas, consolidou o digital. Acha que é a maior transformação vivida pela humanidade, maior que o Renascimento e a Revolução Industrial, porque atinge tudo, o público como o privado. O digital está mudando nossas vidas. Conversamos sobre cinema, claro. Jabor vai adaptar Rubem Fonseca, O Livro dos Panegíricos, muito provavelmente com Marco Nanini, e se considera de novo em lua de mel com o cinema. Amou Birdman, de Alejandro González-Iñárritu, do qual não gosto tanto, e Chatô, de Guilherme Fontes, pelo qual, esse sim, sou louco. E ele se diz abençoado com a filha que tem, Carolina Jabor, a talentosa diretora de Boa Sorte. Eu, que sou pai e me considero abençoado com minha filha, a Lúcia, derreto-me. Minha colega Eliana Souza, pauteira do Caderno 2, tira sarro. Quando vê que o filme é sobre pais e filhos, qualquer filme, me olhas e diz – ‘Xiiii, vai chorar.’ E eu, invariavelmente, choro. Não creio que seja menos crítico por isso. A figura do crítico sizudo, isolado na sua torre de marfim, já era. Hoje em dia todo mundo tem opinião e a expressa nas redes sociais – olhaí a revolução tecnológica – e não é isso que faz o crítico. Aliás, O número de Cineaste nas bancas traz resenhas muito interessantes sobre livros – The New Cinephilia e The Permanent Crisis of Film Criticism – que sinalizam justamente para isso. Mas, enfim, ocupado como estava – queria escrever sobre o belo e sensível Histórias de Alice, de Oswaldo Caldeira, e ontem surgiu a oportunidade, e também tinha programado um texto sobre os novos lançamentos de westerns, incluindo spaghetti, da Versátil -, não tive tempo nem espaço para dar conta da entrevista com Pamela. Ela estava ontem em São Paulo, onde apresentou Rebel Citizen/Cidadão Rebelde, seu documentário com Haskell Wexler, e hoje segue para o Rio, onde apresenta o filme, também no É Tudo Verdade. Pamela me falou com o maior carinho e admiração sobre Haskell, que fotografou filmes de ponta em Hollywood, mas fez da militância política o projeto de sua vida. Haskell foi o primeiro fotógrafo a usar a Steadycam – em Essa Terra É Minha Terra/Bound for Glory, de Hal Ashby, a cinebiografia de Arlo Guthrie; o filme é de 1976, portanto, tem 40 anos -, iniciando, no cinema, uma revolução tecnológica somente comparável à do digital, hoje, em nossas vidas. Mas Haskell dizia, com o que Pamela concorda – ele foi seu ‘mentor’ -, que não se deve avaliar a qualidade de um filme pelo lado tecnológico, não importa quão apurado seja, mas que é preciso olhar para as imagens e as histórias, e é nessa integração que devemos (re)formular o conceito de ‘sucesso’ de um filme. Parece tão simples, não? Pamela terminou me confessando que George Lucas vai lecionar documentário – vocês acreditam nisso? – na Haskell Wexlewr chair de uma universidade da Califórnia, e isso já vai ocorrer em setembro. O rei da fantasia, o príncipe das galáxias voltado para o documentário? Parece tão surpreendente. E e eu só espero que o mundo e o cinema não cessem de me surpreender. Agora, tenho de parar. Daqui a pouco sigo para o aeroporto. Estou indo a Porto Alegre para uma visita a set. Mas antes ainda tenho de ligar para a Espanha, para entrevistar Javier Cámara, por Truman.

