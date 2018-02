O mais saudável do mundo

Fiquei a manhã toda fazendo a capa de amanhã do Caderno 2, os filmes na TV. Queria ter visto o Hairspray e, mais ainda, Rogue – O Assassino, com a dupla Jet Li/Jason Statham. Não tive tempo e agora corro atrás do prejuúizo, tentando assistir ao segundo. (Nesta altura, vocês não estranham mais. Sabem que as minhas idiossincrasias incluem gostar de Jet Li. É verdade que exagero – em Cão de Briga achei que, além de grande lutador, ele é também bom ator, mas esta já é outra história, como diria Billy Wilder). De volta ao Rogue, mais até do que de Jet Li ando gostando de Jason Statham. Tirando Bruce Willis, ainda na ativa no glorioso Duro de Matar 4, não existe astro de ação como o Jason, que acho que é cria do Luc Besson, não? Os primeiros filmes dele que vi saíram da usina do produtor francês, que também anda apadrinhando Jet Li. Gostei demais do filme anterior do Jason, Adrenalina, assinado pela dupla Neveldine/taylor e que achei a própria metáfora do cinema de ação. Só quero acrescentar que, em Los Angeles, uma dessas revistas de saúde – acho que Men’s Health –colocou o co-astro de Rogue na capa, sob o título ‘the healthy man in the world” (o homem mais saudável do mundo). Americano adora listas. O mais sexy, a mais sexy, os mais elegantes, os menos, o isso, o aquilo. Faltava o saudável. É o Jason Statham. Não li a matéria para saber como se mede o grau de saúde de alguém. Imagino que só vendo o cara correr na tela não seja suficiente. Vou parar antes que vocês achem que enlouqueci.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.