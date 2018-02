O mais glauberiano…?

Estava saindo para almoçar, mas me senti na obrigação de esclarecer aquele negócio do plano mais glauberiano – num filme de Anthony Mann! Na verdade, pode ser uma fantasia minha, mas acho que Glauber viu ‘A Queda do Império Romano’. Se não, ele teve o mesmo insight de Mann. ‘A Queda’ é anterior a ‘Terra em Transe’, mas a discontinuidade do desfecho, a visão delirante da queda do império, tudo, para mim, leva ao filme do Glauber, um dos que gosto dele (mas já disse aqui que meu preferido é ‘O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro’. Mal posso esperar pela restauração, que vai restituir ao filme de Glauber a beleza de suas cores. Aliás, sobre restauração, recebi o DVD de ‘Guerra Conjugal’, de Joaquim Pedro de Andrade – e também já disse aqui que prefiro o Joaquim mineiro, de ‘O Padre e a Moça’ e ‘Os Inconfidentes’, ao tropicalista, de ‘Macunaíma’ -; a questão é que achei sensacional, entre os extras, o que trata da restauração da obra do artista.

