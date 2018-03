Deve ser fixação! Vocês se lembram que em Cannes já confundira a mãe com a filha, Charlotte Gainsbourg havia virado Jane Birkin! E a confusão voltou. Espero que até a estreia de ‘Anticristo’, em agosto, eu consiga diferenciar as duas. Gilberto acrescentou um comentário a um velho post sobre westerns. Ele pede informações sobre um filme que conta a história do General Custer pelo ângulo de uma menina índia que, no final, é uma mulher velha. Não tenho registro, ou pelo menos não estou me lembrando, mas em ‘Pequeno Grande Homem’, de Arthur Penn, Dustin Hoffman faz o velho Jack Crabb, que lembra sua juventude no Velho Oeste. Meio índio, ele é o único sobrevivente do massacre de Little Big Horn, em que pereceram Custer e seu destacamento. Não será esse o filme? Se for, ‘Pequeno Grande Homem’ está disponível em DVD.

