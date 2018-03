Quero voltar rapidinho a McQueen, o ator. Pouco antes de morrer – de câncer no pulmão, já debilitado -, ele fez, em 1977, um filme nunca lançado no Brasil e, até onde sei, nos EUA, onde teve uma circulação limitada, no circuito universitário, em 1979. “O Inimigo do Povo’ baseia-se na peça de Ibsen, adaptada por Arthur Miller. McQueen faz o cientista barbado que tenta convencer população a se unir contra empresa que polui as águas. Nunca vi, em lugar nenhum, este filme, nem encontrei em DVD. Na ida e volta de Berlim, em fevereiro, viajei pela Air France e a empresa oferecia, como alternativa de lazer, uma programação de filmes de Steve McQueen. Corri para ver se havia ‘O Inimigo do Povo’. Afinal, Europa… Havia muitas opções, mas não o filme dirigido por George Shaefer. Leonard Maltin diz que é sincero e o define como ‘a labor of love’, um trabalho de amor, de McQueen. Do elenco participa a bergmaniana Bibi Andersson. Mais um motivo para tentar ver este filme raro.

