Olá, embarco daqui a pouco para Santo Domingo, na República Dominicana, onde fico pelos próximos dez dias, antes de regressar diretamente para a Mostra de Tiradentes. E, logo depois de MInas, siogo psara a Europa, provavelmente Paris (como sempre), antes da Berlinale. Gostaria que vocês lessem minha matérias de amanhã (domingo) no ‘Caderno 2’ sobre o DVD de ‘John & Mary’, de Peter Yates, com Dustin Hoffman e ia Farrow. E, na segunda, prestigiassem a capa com Nina Hoss, a atgriz de ‘Bárbara’, de Christian Petzold, que me falou sobrer o constrangimento que lhe causa ser embaixadora da boa vontade do Pará, sabedndfo que o cargo, honorífico, não tem nenhuma funçãso e significa o quê – nada? Mas, na verdade, o post, além de dar conta da viagem, é para dizer que acabo de ver ‘O Filho do Outro’ e adorei o filme de Lorraine Lévy. Um garoto judeu e outro palestino descobrem que foram trocados na origem e criados segundo preceitos equivocados. Para seu grande espanto, o judeu, que sempre seguiu os preceitos religiosos e era considerado ótimo aluno pelo rabino, descobre que nada disso mais vale e que ele precisa se converter, se quiser fazer parte do povo eleito. O filme termina com ele, justamente porque o judeu representa a classe ou a religião dominante no Oriente Médio. Quando ele diz, no desfecho, que quer ser digno de seus irmãos palestinos, tenho a impressão de que está aí impreesso o motivo pelo qual a diretora quis fazer seu filme. Gostei demais de ‘O Filho do Outro’, dos atores, mas tenho de admitrir que o tempo todo me perguntava – como isso vai terminar? Não gostei do desfecho, como não gostaria, provavelmente, de nenhum outro, porque esse filme não tem fim, qualquer solução é utópica e, no mínimo, discutivel. Mas eu realmente gostei de ter visto ‘O Filho do Outro’ e recomendo o filme. Vi numa sessão que estava lotada, sentei-me no último lugar, no extremo da lateral, mas era pegar ou largar, porque não teria outra sessão antes de ir para o aeroporto (Guarulhos), como estou indo agora. Dei-me conta de como gosto de Emmanuelle Devos. Como Mathieu Amalric, ela é cria de Arnaud Desplechin. Não sendo realmente ‘bonita’, é bela e intensa. E lá vou eu, mais uma vez. Meu próximo post, espero, será de Santo Domingo, ou de Punta Cana.

