O favorito dos Goyas

Confesso que me faltou tempo para comentar ontem a morte de Fernando Fernán Gómez. Era um grande ator e, até onde sei, um grande colecionador de Goyas, o Oscar do cinema espanhol, que ganhou em diversas modalidades. FFG foi um fenômeno no cinema espanhol porque trabalhou com os maiores diretores do país – Victor Erice (O Espírito da Colméia). Carlos Saura (Ana e los Lobos) e Pedro Almodóvar (Tudo sobre Minha Mãe). Mas eu tenho, para mim, que o maior papel dele foi o Dom Gregorio de La Lenua de las Maiposas, de José Luis Cuerda, um filme que eu ano (e cujo final é de fazer chorar). Falei acima do colecionador de Goyas, mas FFG ganhou, tenho certeza, um Kikito em Gramado, pelo filme Sedução (Belle Époque), de Fernando Trueba.Fazia o velho anarquista, um papel que lhe caía como luva. É incrível. Somos tão colonizados por Hollywood que uma perda dessas não recebe míseros 10% da cobertura mediática que dedicamos aos astros e estrelas norte-americanos.

