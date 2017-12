Felipe já destilou seu veneno contra Fábio Barreto e eu, a contragosto, validei seu comentário, com o qual não concordo. Concordo menos ainda com a conclusão – o destino é implacável com aqueles que querem tirar vantagem. Fábio estaria sendo ‘punido’, é isso? Ah, mas o destino não é implacável mesmo, Felipe. Acorda. Caso contrário, vão começar a ocorrer montes de ‘acidentes’ com os que são contra Fábio e seu filme – mas não dizem – por razões ‘eleitoreiras’, também.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.