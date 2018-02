Quem acompanhou minha cobertura do Festival de Berlim, em fevereiro, sabe que gostei muito do filme chinês O Casamento de Tuya, de Wang Quan’an, que ganhou o Urso de Ouro de melhor filme. Tuya conta a história dessa mulher que mora numa região extrema da China (a Mongólia chinesa) e que busca um companheiro que possa tomar conta, não apenas dela e do filho, mas também do ex-marido inválido, que ela não quer abandonar. Além de o filme ser muito legal, tem uma atriz maravilhosa, uma chinesa alta e que representa toda coberta, mas que lá em Berlim desafiou as baixas temperaturas com generosos decotes que mostraram que está ali com a Gong Li – que coisa! Talento e beleza! Mas a questão é a seguinte – O Casamento de Tuya vem para o Festival do Rio, só não sei ainda o dia em que passa nem se é na mostra Panorama do Cinema Mundial ou no Foco (que destaca a China). E eu estou lendo agora no Globo, na Gente Boa, que o diretor estará no Brasil, mais para o fim do mês, onde seu filme participa do Festival Imagens dos Povos, em Ouro Preto. Gostei do nome do evento e se é para mostrar a imagem do povo chinês, O Casamento de Tuya é 10, uma ótima escolha do festival de Ouro Preto. Qua’nan passa pelo Rio? E sua maravilhosa atriz? Vem também?

