O amor de Helena por Rogério

Outra, rapidinha. Desse jeito vou perder o Oliver Stone, embora ache, no fundo, que dificilmente será uma grande perda (como gostaria que ele me desmentisse e surpreendesse!). Também vi ontem, como complemento de Acidente, o curta de Helena Ignez A Miss e o Dinossauro. Helena, eternamente apaixonada pelo homem que virou mito, Rogério Sganzerla, lembra os cinco meses que durou a produtora Bel Air, que produziu filmes experimentais dele e do Júlio Bressane. O filme é a voz da Helena e do Sganzerla, com a sustentação de imagens domésticas que ela resgata. Mas este pequeno filme amadorístico tem um valor imenso. O que Sganzerla diz, sobre a questão da cultura, da experimentação que está na base do seu cinema, não perdeu a capacidade de intrigar. Ele diz que se aborrece cada vez mais com a questão da cultura – em 1970! Aborrecia-se com a cultura oficial, com a ditadura do mercado. O Brasil mudou, mas certas questões permanecem atuais.

