O abraço da serpente, versão Kaa, com a voz de Scarlett Johansson

Já falei aqui sobre o livro Las Últimas Peliculas de los Grandes Maestros, em que Luis Lopes Varona analisa as obras de despedida de diretores seminais, procurando ver nesses filmes de Friedrich W. Murnau, John Ford, Orson Welles e muito outros uma súmula do cinema desses autores. Um dos filmes é Mógli, o Menino Lobo, de 1967, último filme supervisionado por Walt Disney, que morreu em 1966. Varona disseca a última cena – Mogli volta para o convívio dos humanos e Baguera e Balu, mesmo apoiando o menino em sua decisão – pois sabem que só assim escapará de Shere Khan -, apoiam-se mutuamente, e cantam e dançam de volta à floresta, na tentativa de espantar a tristeza. Tinha a imagem muito viva na lembrança, mas a análise de Varona a reavivou e eu revi o filme de Wolfgang Reitherman na viagem de volta de Berlim (Paris/São Paulo), no voo da Air France. Fiquei muito emocionado – para variar. Estava louco para ver a versão live action de Jon Favreau, o que finalmente ocorreu ontem. Havia gostado demais do trailer e o filme não me decepcionou. Pelo contrário. A origem, como no filme da Disney, é O Livro da Selva, de Rudyard Kipling, que também está sendo reeditado, mas tenho a impressão de que Favreau e seu ‘team’, trabalhando nas Disney, tomaram mesmo foi o velho Walt como bíblia. Entrevistei o diretor lá atrás, quando ele fez Zathura e antes que virasse um Midas com a série do Homem de Ferro, da qual nem gosto tanto. Prefiro Chef, o filme dele sobre gastronomia, que me encantou. Favreau começou como ator, dá voz a um dos personagens do novo Mógli. O filme segue a história do garoto criado pelos lobos, sua perseguição pelo tigre, Shere Khan, a amizade de Baguera e Balu e o esforço da pantera e do urso para manter o amigo seguro. O final difere da versão de Reitherman/Disney e as cenas da selva criam um patamar tão alto que fico pensando no que terá de fazer David Yates com seu Tarzan, que a Warner também lança este ano. O garoto que faz Mógli, Neel Sethi, é sensacional, mas o que me encantou foi a desproporção dos animais. Eles parecem todos bigger than life. A cena em que Mogli, um bebê, põe a mão na boca de Baguera e os dois trocam aquele olhar… Meu Deus! A técnica evolui, mas a essência intimista do cinema segue a mesma. Nicholas Ray, anos 1940 e 50. A melodia do olhar. O olhar compassivo da mãe lobo, a peraltice do ‘irmão’ de quatro patas. Eu sou o público-alvo. Embarco na fantasia como se fosse gente de verdade. Maria do Rosário Caetano vai ficar consternada, mas a selva de Mógli me deslumbrou como a Amazônia em preto e branco de O Abraço da Serpente. Por falar em serpente, a voz de Scarlett Johansson como Kaa. Ela hipnotiza Mógli como a amante virtual seduzia Joaquin Phoenix em Ela. Os animais! Shere Khan, Baguera, Balu, o imenso King Louie, os elefantes. As cenas de Mógli com os elefantes, os verdadeiros rei das selva, são magníficas e muito tempo depois de ver o filme eu fiquei pensando como Favreau e seus técnicos fizeram os animais. Mariana Morisawa entrevistou o diretor para o Caderno 2 e estou louco para ler o texto, o que não é muito frequente, admito. Favreau filmou com animais de verdade ou como no Ang Lee de As Aventuras de Pi, com aquele tigre virtual, suas ‘criaturas’ são computadorizadas? E a animação do livro, nos créditos finais – as páginas duplas que viram teatrinho -, enquanto Scarlett canta, são belíssimas. Não saia correndo da sala. Desfrute. Vai valer a pena.

