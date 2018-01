Na sexta à noite, fui ver ‘Novidades no Amor’, de Bart Freundlich, com Catherine Zeta-Jones e Justin Bartha. Ontem, ao voltar de BH – na verdade, cheguei hoje de madrugada -, perguntei a minha filha se tinha visto o filme e ela disse que não se interessou, achou a história muito parecida com a daquele outro filme com Uma Thurman e Meryl Streep. A mulher madura que se envolve com sujeito mais jovem, depois acha que ele é muito criança etc e tal. Com ‘Novidades no Amor’, ocorreu algo curioso. Estava achando o filme meio sem graça e, para piorar, Catherine, que faz uma coroa ‘gostosa’, me pareceu coroa demais e gostosa de menos. Lá pelas tantas, o filme termina – aleluia! Só que ele continua, seguindo cada personagem isoladamente e aí fica bom! É verdade que, para desfrutar estes cinco ou dez minutos finais o espectador tem de ter visto a hora e meia anterior. O ideal seria se fosse possível chegar só para o fim. Até a Catherine está linda, de novo. Coisa mais estranha.

