Quem foi que me falou aqui no outro dia sobre o sensacional plano-sequência (sinto uma falta da trema!) de ‘A Arca Russa’? Apesar do tour de force, não é o meu Sokúrov preferido, mas acho que vocês vão gostar de saber da nova sobre outro filme do diretor, e deste eu gosto demais. Estou me referindo a ‘Alexandra’, uma obra-prima que vi em Cannes, em 2006 (dois anos quase!). ‘Alexandra’ finalmente vai estrear no Brasil – também sinto falta do acento de estreia – no fim do mês, trazido pelo Filmes do Estação. É ou não uma boa nova? Caio Lucas Martins comentou aqui de sua admiração por Olivier Assayas e eu acrescento que nunca gostei tanto de um filme do ex-editor de ‘Cahiers’ quanto de ‘Horas de Verão’, a que assisti a Mostra. Esta é para deixar o Caio com inveja, mas no bom sentido, claro (uma invejinha boa, não o pecado capital). Assayas, justamente por ‘Horas de Verão’, é um dos autores que terei oportunidade de entrevistar em, Paris, a partir do dia 15, durante o Encontro do Cinema Francês. E, depois, já fico na França à espera do Festival de Berlim, em fevereiro.

