Notícias de Cannes

Abri agora o site oficial do Festival de Cannes – www.festival-cannes.fr – para checar uma data e acabo de ler que Stephen Frears será o presidente do júri deste ano. Legal. Frears está na crista da onda, indicado que foi, para o Oscar, por A Rainha. Vou voltar ao assunto. No site, também encontro a informação de que Les Climats, do turco Nuri Bilge Ceylan, estreou na França na semana passada. Embora ainda pouco conhecido ou valorizado no Brasil, Ceylan já tem seu fã-clube. Em Tessalônica, onde ele recebeu uma homenagem especial, descobri que não estou sozinho. Walter Salles, Karin Aïniouz e Marcelo Gomes compartilham esse entusiasmo comigo.

