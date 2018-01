De tão entusiasmado com o Zhang-Ke não escrevi que a sessão de ontem do Still Life no Bombril, às 21h40, teve problemas. Foi digital e houve aquelas interferências típicas da transmissão de imagem por satélite. Inclusive, vou precisar rever o filme para tirar a dúvida. Numa cena, houve um pulo da imagem e eu fiquei sem saber se aquilo era o enquadramento do diretor ou decorrência de falha no sistema. Reclamo não apenas por mim, mas em nosso nome – nós, o público.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.