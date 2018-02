Noite especial

Há dois ou três dias que não dou notícias, mas, além da correria das matérias, entrevistas e cabines, tenho feito muitas matérias para o portal. Agora mesmo fiz um texto sobre o lançamento em DVD, pela Cult Classics, do segundo filme do ciclo dos contos morais de Eric Rohmer, ‘A Carreira de Suzanne’. E estou nos cascos para que seja publicado no impresso outro texto sobre a caixa da Versátil dedicada ao cinema noir. Filmes de Robert Aldrich (A Morte num Beijo), Joseph Losey (O Cúmplice das Sombras), Anthony Mann (Entre Dois Fogos), Jacques Tourneur (Fuga do Passado), Otto Preminger (Passos na Noite) e Samuel Fuller (Anjo do Mal). Tudo o que você precisa saber sobre o noir em seis lições. Claro/escuro, a selva das cidades, homens enganados por mulheres, homens e mulheres enganados por aparências e o diálogo hard-boiled, com direito a flash-backs e relatos na primeira pessoa. Anthony Mann realizou grandes westerns – sua série com James Stewart é seminal no gênero – e dirigiu o que é, para mim, o mais belo épico do cinema, contando a história de El Cid. Pois esse diretor tão ‘masculino’, com sua mise-en-scène tão viril, fez história ao construir Raw Deal/Entre Dois Fogos do ângulo da mulher. Maravilhoso. O pacote da Versátil ainda inclui Um Lance no Escuro/Night Moves, de 1975, de Arthur Penn, com Gene Hackman, que é simplesmente o melhor filme sobre o clima vivido pelos EUA na época do escândalo de Watergate. Sem abordar diretamente o assunto – como Alan Pakula em Todos os Homens do Presidente -, Penn fez o filme definitivo sobre a crise de confiança nas instituições e nas relações interpessoais que minava internamente a ‘América’ sob Nixon. Puta filme. Estou na redação do Estado e, há pouco, meus colegas cantaram parabéns para mim. 69 anos esta noite! Espero estar iniciando o ano mais pornográfico da minha vida. Aleluia! Brincadeirinha. Sinto falta dos comentários no blog. Em anos anteriores, os amigos compartilhavam a data comigo. Espero que vocês compartilhem, mesmo não comentando.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.