Já que se trata de filme surpresa, não vou revelar qual é a cereja no bolo do Noitão de hoje, no HSBC Belas Artes. Serão exibidos três filmes, como sempre, compondo uma programação especial dedicada ao Dia Internacional da Mulher, que foi ontem. O primeiro é uma pré-estréia, Maria Antonieta, de Sofia Coppola, que mostra a rainha da França, pejorativamente chamada de ‘austríaca’ (e que foi decapitada pela revolução), como uma garota mimada e ‘lost in translation’. O segundo é Fora do Jogo, de Jafar Panahi, sobre iranianas que se disfarçam como homens para poder entrar num estádio, o que lhes é vedado pela teocracia que governa o Irã. Elas querem assistir a uma partida importante, mas não podem, por causa dos condicionamentos que pesam sobre as mulheres na sociedade dos aitolás. O terceiro filme é o surpresa. Estou doidinho para dizer qual é, mas vou me segurar. O diretor, distribuidor e exibidor André Sturm escolheu um filme que virou marco do pós-moderno nos anos 80, trata de família, de tempo e tem curiosos laços com outra das atrações da noite. Chega, que deste jeito eu acho que vou dar pistas demais. Mas tenho certeza – quem for não vai se arrepender.

