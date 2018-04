MONUMENT VALLEY – E, afinal, foi `No Tempo das Diligencias` e nao `Sangue de Herois` o classico de John Ford exibido agora a noite, ao ar livre, no Hotel View, `inside Tribal Park`,a reserva navajo que John Ford descobriu e na qual rodou seus grandes westerns a partir de 1939. O filme foi projetado numa parede do hotel, a noite estava escura, a lua encoberta por pesadas nuvens so de vez em quando despejava sua luminosidade palida sobre o cenario. Mas dava para ver a silhueta das formacoes rochosas. Que sensacao estranha, ver in loco, 70 anos depois da rodagem, um dos filmes mais influentes de todos os tempos. O jovem John Wayne! Quando Dallas, Claire Trevor, apresenta aos homens o bebe que Lucy acaba de ter, ele a olha com um entendimento de macho que dispensa palavras para dar a cena toda a sua intensidade. Mais tarde, Ringo vai dizer que quer se casar com Dallas – dois parias sociais, o pistoleiro condenado e a prostituta, mas ambos possuem uma grandeza – e uma beleza – que so cinema pode celebrar. Vou voltar muitas vezes, aqui no blog, a esse momento raro. So queria compartilha-lo, agora, com voces. E dizer mais coisa. Monument Valley e uma reserva navajo e a lingua desses indios forneceu o codigo de guerra que os aliados usaram contra os nazistas. Na loja a que me referi ha pouco, existem muitos livros sobre os herois do codigo, que John Woo transformou em personagens de um belo filme com Nicolas Cage. Eh tanta coisa aqui em Monument Valley… Agora, chega. Foi um dia de muitas emocoes. Preciso descansar.