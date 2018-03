Vocês que adoram navegar na rede já devem ter visto, mas minha colega Eliana Souza, pauteira do ‘Caderno 2’, sabendo que sou o anti-internauta, me mostrou as imagens de Sylvester Stallone filmando uma cena de ação no Rio. Nem sabia que o grande Jason Statham está no filme, aliás, nem sei que filme é este, quem dirige, quem distribui etc. Só sei que adoraria ir ao Rio para entrevistar Jason, a quem me refiro sempre como o grande astro de ação da atualidade. Será que ele faz o vilão? Isso me lembra ‘Máquina Mortífera 4’, que só tem uma cena boa, a luta de Mel Gibson com Jet Li, muito bem coreografada, mas Jet, claro, tem de ser derrotado por Mel, porque é o vilão. Ah, as convenções de Hollywood. Veremos Stallone, aos pedaços, bater e arrebentar Jason Statham? Espero que não.

