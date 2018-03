Já contei aqui que tenho um carinho especial por Joaquim Pedro de Andrade, mas não pelo Joaquim modernista, tropicalista. Gosto da vertente mineira do autor, de filmes como ‘O Padre e a Moça’ e ‘Os Inconfidentes’, embora esteja consciente de que a visão de Joaquim da Inconfidência não deixa de ser a história de um brasileiro (Tiradentes) devorado pelo Brasil e, como tal, existe algo ali de antropofágico, portanto, de modernista Fiquei nas nuvens com o DVD de ‘O Padre e a Moça’. Acho o filme lindo – fotografia de Mário Carneiro, música de Carlos Lyra -, São Gonçalo do Rio das Pedras oferece um cenário impressionante na sua desolação, mas o que me amarro é na dupla Paulo José/Helena Ignez, que torna aquele negro amor de rendas brancas (como no poema de Drummond) uma experiência tão palpável. O filme é opressivo, fechado e aí tem as cenas em que Paulo José tenta febrilmente abrir aqueles janelões – para libertar-se? -, desvencilhando-se da batina que vira o uniforme de sua prisão (interna e externa). Ainda não tive tempo de conferir o filme, na versão restaurada, mas o DVD é tão chique que traz, como bônus, três curtas do diretor – ‘O Poeta de Apicucos’, ‘O Mestre do Castelo’ e ‘Couro de Gato’ -, somados a diversos extras. O making of da restauração digital, ‘O Mundo de Um Filme’ – documentário de 50 minutos -, um encarte com o poema de Carlos Drummond de Andrade. Um luxo! Mas é como eu digo sempre – bem-vindos os extras, mas me dêem o filme, que é o que eu quero.

