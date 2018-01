Natalie Portman, diretora?

Comecei hoje cedo a postar. Mas é que tenho muitas novidades, ou coisas que para mim eram novidades, que quero comentar. Por exemplo, vocês sabiam que Natalie Portman – 26 anos de puro talento e gostosice – vai dirigir, ou já está dirigindo, um filme? Pois se deve a Amos Gitai, em ‘Free Zone’, o fato de ela ter reatado com suas origens israelenses. Prosseguindo nessa discussão sobre a identidade – sua e do povo judeu -, Natalie está adaptando ‘Uma História de Amor e de Trevas’, que se baseia no romance de Amos Oz. Ainda sobre a descoberta de Luc Besson em ‘O Profissional’ (Leon) – Eric Bana é, atualmente, o homem mais sortudo do mundo, posto que em ‘Duas Irmãs para um Rei’, de Justin Chadwick, ele é disputado por… Natalie e Scarlet Johansson.

