Nas nuvens

PARIS – Cah estou na Franca, e redigindo este post de um lan house, porque preciso de um adaptador para o laptop e como tenho materia para amanha no Caderno 2 nao quis atrasar. Um monte de gente vai reclamar da falta de acentos. Sorry, mas queria logo postar. Estou tres horas aa frente de voces. Cheguei as 5 da manha (dai) e jah fiz um monte de coisas. Paris estah fria, chuvosa e muito cinzenta. Descobri que a grande exposicao de Edward Hopper ganhou mais uns dias e que de sexta a domingo estarah aberta ininterruptamente por 72 horas, para dar chance a todo mundo que quer ver o evento das artes visuais em Paris neste comeco de ano. Todos aqueles filmes que queria ver – a Kathryn Bigelow – estao em cartaz e mais alguns, como um espanhol de Pablo Berger – Blancanieves – que virou o queridinho da critica local e jah estah na minha mira. Nao tive tempo de ver a programacao das minhas queridas salas de arte e ensaio no Quartier Latin, mas agora quero falar de Steven Spielberg. Li no aviao duas entrevistas dele, nas revistas Le Point e Nouvel Observateur. Na primeira, ele diz que Lincoln eh seu filme que tem menos cinema, o que deve agradar aas vozes dissonantes, que reclamam do excesso de dialogos. Jah escrevi em outro post que Spielberg, em Lincoln, dah aulas de democracia e de como filmar dialogos. Muito interessante a sua visao de que a democracia comporta um certo grau de corrupcao e tambem a constatacao de que, na epoca retratada, os republicanos eram os progressistas e os democratas, os reacionarios. Nouvel Observateir explicita a questao `menos cinema`. Na verdade, eh menos camera. Spielberg conta que, pela primeira vez em sua carreira, nao partiu da camera para armar o plano. Ele ensaiava a cena com os atores, estabelecia com eles os deslocamentos no espaco e soh depois, quando a cena jah estava pronta, chamava seu grande fotografo para decupar. O filme apresenta um prodigioso trabalho de luz e sombra e Spielberg acrescenta que nunca foi tanto aa pintura – Degas e Rembrandt foram seus farois, o que poderia originar, no Caderno 2, uma materia muito elucidativa de nossos criticos de visuais, Antonio Goncalves Filho e Camila Molina. Steven conta que Lincoln, o personagem, virou uma obsessao para ele desde que tinha 6 anos e visitou, com o tio, seu memorial, em Washington. Hah dez anos, chegou a contactar Daniel Day-Lewis, enviando-lhe um roteiro que reconhece que nao era bom e o ator declinou. Escaldado, Steven desenvolveu outro roteiro – com o dramaturgo Tony Kushner – e jah estava quase contratando Liam Neeson quando teve o insight de enviar o roteiro para Leonardo DiCaprio. Foi o ex de Gisele Bundchen quem lhe deu um numero de celular e disse que chamasse o dono. De quem eh, perguntou Spielberg? De Daniel Day-Lewis e foi assim que ele se reaproximou de Day-Lewis, que finalmente topou, mas lhe pediu um ano para se preparar. Um ano! Spielberg topou e valeu a pena, porque ele tambem se preparou e fez um puta filme, assim como Day-Leis nao eh simplesmente um ator fazendo um papel, mas vira o proprio Abraham. Spielberg diz que, sem Lincoln, nao haveria Barack Obama. Conta que mostrou o filme para o presidente na Casa Branca e acrescenta que sua reacao foi gratificante e mais nao diz. Apesar de sua reverencia por John Ford e Alfred Hitchcock – ele ama A Mocidade de Lincoln -, Spielberg cita outros diretores mais ecxletricos, de quem se sente mais proximo. Ele gosta de variar, e nisso se i9dentifica com Howard Hawks – que terah retrospectiva completa em Belo Horizonte, em marco ou abril, e mais ainda com Michael Curtiz e Richard Fleischer. Aleluia! Quentin Tarantino jah me havia falado bem de Fleischer, e de seu `Mandingo`, e eu fico nas nuvens porque eh um diretor que sempre me interessou muito. Os colegas diziam que ele era um artesao, eu sempre achei que, a despeito da variedade de generos, era um autor. sao duas otimas entrevistas com Spielberg. Nao sei se estao disponiveis na internet, mas nao custa voces tentarem, embora o texto seja em frances.

