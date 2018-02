Não percam

Estou, almodovarianamente, ‘al borde de un ataque de nervios’. Estava terminando um post que estava adorando sobre atrações imperdíveis de hoje na Mostra quando houve uma piscada na luz, o computador saiu do ar por uns 15 segundos e eu perdi tudo. M…! Agora não tenho tempo para reconstituir o texrto, porque já estou saindo para Sorocaba, mas deixo os filmes. ‘O Mágico’, de Sylvain Chomet, diretor do cult ‘As Bicicletas de Bellevue’, baseado no roteiro que Jacques Tati não teve tempo de filma e deixou, como herança, para a filha que não havia reconhecido; ‘Nostalgia da Luz’, documentário de Patricio Guzman; ‘Os Mistérios de Lisboa’, mas aí tenho de pegar carona no que me disseram Ubiratan Brasil e Luiz Zanin Oricchio, porque ainda não consegui ver o filme (longo, 4h30) de Raoul Ruiz; e ‘O Estranho Caso de Angélica’. Gosto muito do novo filme de Manoel de Oliveira, mas ontem, depois de conversar com Ricardo Trêpa, gostei mais ainda. O que ele ele me falou do avô foi emocionante. Espero ter tempo de acrescentar o post na volta, e isso na expectativa de poder assistir aos ‘Mistérios’.

