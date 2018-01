TIRADENTES – Nossa capa de hoje, no ‘Caderno 2’, é a entrevista que havia feito com Michelle Pfeiffer e com a dupla criadora por trás das câmeras de ‘Chéri’ – o diretor Stephen Frears e o roteirista Christopher Hampton -, no Festival de Berlim do ano passado. Nessa história de viajar para cá e para lá – Los Angeles, Paris e agora Tiradentes – perdi a estreia de ‘Chéri’ e, quando vi, o filme já estava em cartaz. Só muito superficialmente o longa adaptado de Colette pode ser visto como ‘Relações Perigosas 2’, mas foi assim que foi recebido na Berlinale de 2009. Gostei de ‘Chéri’, gostei de Michelle Pfeiffer e simplesmente surtei com a musicalidade dos diálogos, muito bem escritos, que Hampton, mesmo quando teve de modificar, atribuiu à escritora, afirmando que ela é muito maior do que a fama que ostenta. Vocês já viram ‘Chéri’? ESpero que sim. Mal refeito da descoberta de que o filme de Frears estreara, descobri também que já está em cartaz ‘O Fada do Dente’. Nâo há comparação possível entre ambos, mas a nova comédia de Dwaynne Johnson, o ex-The Rock, me permitiu entrevistar Julie Andrews. Mary Poppins! A noviça rebelde! Victor/Victoria! A entrevista estará no ‘Caderno 2’ de amanhã. Não percam!

