Mas o que é isso, companheiros? Estão revoltados por que eu não leio o blog? Meus textos são ramdômicos, de mim para mim – o que é isso? Não, gente, eu leio, mas é verdade que acumulo. Espero um ou dois dias para ler e tem coisas de que me esqueço, não adianta. Mas vou me esforçar para me lembrar de que o filme premiado do Clint é Cartas de Iwo Jima e não A Conquista da Honra (Flags of Our Fathers). O problema é que já vi este último e gostei demais, o que faz com que ele sempre me venha à memória ao tratar de Clint no Oscar. A Warner lança Cartas só em março, um mês depois de A Conquista, programado para 2 de fevereiro. Tenho muita curiosidade pelo filme. Afinal, o próprio Clint já foi tão ‘patriótico’ em vários momentos de sua carreira que eu quero ver como ele vai enfocar a batalha de Iwo Jima pelo ângulo do ‘inimigo’? Achei muita graça dos comentários sobre o SBT. Como é que é – com tanta fome no mundo, com tantos problemas para consertar no Brasil e eu preocupado com a programação de filmes do SBT? É verdade, gente. Também me preocupo com a fome no mundo, com os problemas brasileiros (mas não sei se os problemas que identifico são os mesmos que perseguem os leitores), mas não abro mão de me preocupar com os filmes do SBT. Cara! Tenho de fazer a coluna de filmes na TV do Estado. É uma coisa que gosto de fazer. E gostei do comentário sobre o Exército das Sombras. Esta é uma daquelas coisas que me comovem. Jean-Pierre Melville morreu em 1973 – há 33 anos! Parecia esquecido, mas eis que estamos falando de um filme que muita gente nem viu. Leio os comentários, sim, mas confesso que gosto de ficar na moita, lendo o que uns e outros escrevem, a favor e contra, interpretando minhas mais secretas intenções. Vou atuar mais, pondo lenha na fogueira. Prometo! Não me abandonem!

