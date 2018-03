Conheci brevemente Nagisa Oshima quando fui – quando fomos, um grupo integrado também por Walter Hugo Khouri, Carlos Reichenbach e Ana Carolina – a Tóquio, convidado(s) pela Fundação Japão. Houve uma recepção, e apareceram diretores como Oshima e Eizo Sugawa, por quem C\arlão tinha um carinho especial. Lembro-me que Oshima vestia um kimono de cores claras e carregava uma bolsa, o que levou Khouri a me perguntar – ‘Será que ele é?’ Aquela foi uma viagem linda, e eu tive a chance – o privilégio – de voltar ao Japão, anos mais tarde. Tergiverso um pouco, mas o interessante é quie certop dia, na semana passada, na República Dominicana, surpreendio-me pensando em Nagisa Oshima. E me pderguntei onde estaria ele, o que andaria fazendo? Afinal, há tanto tempo Oshima andava descartado dops grandes festivais. A resposta a minha indagação veio hoje, na redação do ‘Estado’. Cá estou eu de volta ao Brasil. Fui hoje ao jornal pórque tinha matérias, no plural, para a edição de amanhã e resolvi fazê-las diretamente na página. Descobri – através de uym texto assinado por Luiz Zanin Oricchio – que Oshima morreu segunda-feira, aos 80 anos, num hospital de Fujisawa, perto de Tóquio. O texto não informa a causa da morte. Oshima deve sua fama no Ocidente a dois filmes que refoprmularam o conceito do sexo no cinmerma – ‘O Império dos Sentidos’, de 1976, ‘O Império da Paixão’, de 1978. A (r)evolução estética e política de Oshima, que ousou mostrar nu frontal e cenas de penetração, foi anteciopada pelo Bernardo Bertolucci de ‘Últimno Tango em Paris’, com a famosa cena da montageiga entre Marlon Brando e Maria Schneider. Os anos 1960 haviam sido mazrcados por mudanças radicais de comportamentos e, nos 70, auitores como Bertolucci e Oshima seguiram avançando. No Brasil, sob a censura da ditadura militar, ‘O Impériuo dos Sentidos’ e ‘Último Tango’ entraram para o índex das obras proibidas, com ‘A Laranmja MecÂnica’, de outro pioneiro, Stanley Kubrick, embora no caso dele, a violência, mais que o sexo, tenha perturbado os censores.Oshima foi certamente influenciado por Georges Bataille, Antonin Artaud e pelo Marquês de Sade, mas bem antes de seus dois ‘Impérios’ ele já vinhaz provocando escãndalo no Japão – como Louis Malle na França – por seu espírito iconoclasta e pelo questionamento de valores tradicionais que ainda entravavam a sociedade japonesa. Meu primeiro Oshima foi ‘O Túmulo do Sol’, de 1960, no mesmo ano de ‘A Doce Vida’. Assisti a ambos um ano mais tarde, quando falsificava carteirinha de estudante para parecer mais velho e poder assistir aos filmes proibidos para menores (de 18 anos). Lembro-me de ter ficado muito impressionado com ‘Morte por Enforcamento’, ‘Diário de Um Ladrão de Shinjuku’ e ‘A Cerimônia’. Assim com,o ‘O Império dos Sentidos’ terminava com castração e morte, todos os outros filmes também eram fúnebres e rituais, com personagens suicidas. O ‘meu’ Oshima nunca foi nenhum desses e sim, ‘O Garoto Toshio’, de 1969, que me perturbou muito com aquela história do menino que se jogava diante de carros para simular atropelamentos – às vezes era atropelado de verdade – e extorquir dinheiro. Oshima ainda fez ‘Max, Mon Amour’, sobre o triângulo formado por marido, mulher e amante, sendo que esse último é um gorila, e ‘Tabu’, sobre homossexualismo entre samurais. De origem aristocrática, ele revelou sempre, em sua carreira, amargura pela vulgarização do mundo popular que, obviamente, não era o dele. Fecho os olhos e, mais que dos filmers, me lembro do próprio Oshima, naquela noite, em Tóquio. Fica o post como reconhecimento a um artista que foi ousado – e grande.

