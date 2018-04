Olá, só um postezinho rápido para dizer a quantas ando. Já estou em Gramado, na serra gaúcha, onde daqui a pouco começa o 35º Festival de Cinema. Antes tinha todas aquelas especificações – Cinema Brasileiro, Cinema Brasileiro e Latino, agora é só Cinema, embora os curadores José Carlos Avellar e Sérgio Sanz tenham selecionado cinco nacionais inéditos e 6 filmes estrangeiros (latinos). Somados ao novo documentário de Eduardo Coutinho, que será exibido (fora de concurso) na noite da homenagem que ele vai receber – o Kikito de Cristal, uma espécie de ‘life achievement’ de Gramado – e teremos 12 filmes, apresentados ao longo de seis noites. A partir deste ano, os curtas saem da noite e ganham exibição à tarde. Fico aqui até o próximo final de semana. Estou postando só para dar notícias. Daqui a pouco, espero estar de volta ao hotel para postar alguma coisa sobre o meu dia de ontem, que inclui a visita que fiz ao set de Alice, a nova minissérie da HBO, uma criação de Karin Aïnouz e Sérgio Machado. Encontrei os dois, mais a diretora do episódio que estava sendo filmado, Márcia Faria, e as atrizes Andréa Horta (que faz Alice), mais a mítica Tereza Rachel – ela! Rapidinho, Tereza me contou que está sendo redescoberta pelo cinema. Depois de Alice, Tereza está no elenco de Blindness, de Fernando Meirelles. Gramado, Alice, Tereza Rachel. Me aguardem!