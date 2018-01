BELO HORIZONTE – Preciso tomar café e arrumar a mala, o que deixo sempre para a última hora, mas não resisto a mais um post. Ao falar sobre o filme de Coutinho no post anterior, não me vinha o título e eu tive de entrar na rede, numa pesquisa, para me lembrar de ‘Moscou’. Encontrei a dica – Eduardo Coutinho está no Facebook. Este é um território estranho para mim, mas fica a informação (que muitos de vocês já devem saber). Ao redigir a entrevista de Bong Joon-ho que está hoje no ‘Caderno 2’, falei nos dois filmes sul-coreanos que participavam da seleção oficial de Cannes no ano passado. O concorrente era assinado por Park Chan-wook, diretor da trilogia da vingança. Escrevi ‘Thirsty’ e me bateu que não era – é ‘Thirst’. Também precisei pesquisar na rede e descobri o site de Park Chan-wook. Vocês conhecem? Quem for tiete do diretor, não sabe o que está perdendo…

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.