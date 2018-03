Na Polônia!

WROCLAW – Estou aqui nesta cidade polonesa, que realiza seu 8.o Festival Internacional de Cinema, um mega-evento com mais de 460 filmes, incluindo homenagens a Federico Fellini, Theo Angelopoulos e ao cinema brasileiro. A viagem foi cansativa, diurna, quase 12 horas até Munique e, depois, mais uma até Wroclaw, fora as esperas em aeroportos. Com a diferença de horário, foi-se quase um dia inteiro. Mas, enfim, cá estou e a noite hoje promete. ÀS 6 locais (1 da tarde no Brasil) ocorre a abertura oficial, com a projeção de ‘Quatro Noites com Anna’, de Jerzy Skolimowski, que já vi em Cannes e é muito bom. Na seqüência, ocorre o show de abertura, um concerto com o sexteto de José Miguel Wiznik, que já encontrei há pouco, no almoço. Estou aqui cinco horas à frente de vocês, mas o bom é que já vi que a comunicação não vai ser difícil. Meu problema atual continua sendo o mesmo de ontem. Como me comunicar com vocês, isto é, onde estão indo parar os comentários. Sei que o Josafá esteve no debate sobre Bergman, na terça à noite, porque conversamos. De resto, espero que vocês tenham assistido ontem, por mim, a ‘Da vida dos Marionetes’. Só estou dando um alô. Deixem as coisas acontecer um pouco por aqui e a gente volta a se falar.

