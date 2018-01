LOS ANGELES – Naoh resisto a acrescentar mais um post, rapidinho, para dizer que Martin Campbell, de `Cassino Royale` e dos filmes sobre `Zorro`, comeca a filmar em marco, em Louisiana, `Lanterna Verde`, com Ryan Reynolds no papel e a Gossip Girl Blake Lively como Carol Ferris. Campbell ainda nao escolheu os viloes, Dr. Hector Hammond e o alien Sinestro, mas a Warner jah fixou a data de estreia – 17 de junho de 2011. Soh para juntar e colocar o titulo, acrescento que Scarlett Johansson, a sra. Reynolds na realidade, participa, na Broadway, do revival de uma peca classica de Arthur MIller, `Panorama Visto da Ponte`, que Sidney Lumet filmou com… Quem mesmo? Raf Vallone?

