Thiago, ‘güenta’ aí que eu prometo falar sobre a minissérie ‘Alice’, da HBO, idealizada por Karin Aïnouz, de ‘O Céu de Suely’, e dirigida por ele e pelo Sérgio Machado, de ‘Cidade Baixa’. A coisa promete e eu vou checar com Marida Oliveira, que faz a assessoria da HBO, esses detalhes de data antes de voltar ao assunto. Estou numa lan house do Centro, meu tempo está se esgotando e eu fui ver os comentários sobre o post do cinema obsessivo. Vamos ter material para muita conversa. Isabelle Adjani (‘Adele H’ e ‘Camille Claudel’), Natalie Wood (‘Clamor do Sexo’), a genial Jennifer Jones (‘Ruby Gentry’)… Maravilha!

