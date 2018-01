Mostra de SP (6)/Correria

Depois do post quilométrico sobre Rocco e Seus Irmãos, esse vai ser breve. Após a reunião de pauta do Caderno 2, no início da tarde, minhas prioridades, hoje na Mostra, serão Seca, o documentário de Maria Augusta Ramos, seguido de debate com a diretora (no Cinearte, 19h45) e o Bressane, Garoto (no Espaço Augusta, 21h40). Embora as salas sejam próximas e, pela duração, seja possível correr de uma a outra – mas perdendo o debate -, ainda tenho a possibilidade de ver o Bressane na Matilha Cultural, mais para o fim da Mostra. E eu ainda não tive tempo de ver o Spielberg, Ponte dos Espiões.

